Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА вырвал победу у датского «Лонгбю» на 89-й минуте

ЦСКА вырвал победу у датского «Лонгбю» на 89-й минуте
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, прошёл товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Лонгбю». Противостояние завершилось со счётом 3:2.

Счёт на 27-й минуте открыл Иван Обляков. Через четыре минуты Адам Сёренсен восстановил равенство на табло. В конце первой половины Антон Заболотный снова вывел армейцев вперёд. Затем Хесус Медина занёс мяч в свои ворота. За минуту до конца основного времени Владислав Яковлев забил победный гол.

В Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает четвёртое место. Ранее стало известно, что ЦСКА и «Ривер Плейт» договорились о переходе Хорхе Карраскаля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2022, среда. 14:00 МСК
Люнгбю
Конгенс Люнгбю, Дания
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Обляков – 27'   1:1 Сёренсен – 31'   1:2 Заболотный – 43'   2:2 Медина – 54' (автогол)   2:3 Яковлев – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022