«Уфа» отдала Дзантиева в аренду в ростовский СКА

Защитник «Уфы» Олег Дзантиев на правах аренды продолжит карьеру в ростовском СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана.
«Желаем Олегу успешного продолжения профессиональной карьеры и вернуться в «Уфу» опытнее и сильнее», — говорится в заявлении «Уфы».
Дзантиев перешёл в «Уфу» в феврале 2021 года из «Олимп-Долгопрудного». Он дебютировал за «Уфу» в матче Кубка России. Также провёл 2 игры за молодёжную команду. В них Олег получил тяжёлую травму, на восстановление после которой у игрока ушло полгода.
Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков. Ранее башкирский клуб объявил о подписании контракта со свободными агентами Дмитрием Кабутовым и Тьяго Родригесом.
- 9 февраля 2022
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