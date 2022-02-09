«Уфа» отдала Дзантиева в аренду в ростовский СКА

Защитник «Уфы» Олег Дзантиев на правах аренды продолжит карьеру в ростовском СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана.

«Желаем Олегу успешного продолжения профессиональной карьеры и вернуться в «Уфу» опытнее и сильнее», — говорится в заявлении «Уфы».

Дзантиев перешёл в «Уфу» в феврале 2021 года из «Олимп-Долгопрудного». Он дебютировал за «Уфу» в матче Кубка России. Также провёл 2 игры за молодёжную команду. В них Олег получил тяжёлую травму, на восстановление после которой у игрока ушло полгода.

Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков. Ранее башкирский клуб объявил о подписании контракта со свободными агентами Дмитрием Кабутовым и Тьяго Родригесом.