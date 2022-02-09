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«Ростов» в товарищеском матче уступил 11-й команде чемпионата Норвегии

«Ростов» в товарищеском матче уступил 11-й команде чемпионата Норвегии
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Сегодня, 9 февраля, состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и норвежским клубом «Хёугесунн». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «Хёугесунна».

Для «Ростова» это была вторая товарищеская игра за день. Утром подопечные Виталия Кафанова победили испанский «Линенсе» (2:1). Тогда голами отметились Кирилл Щетинин и Егор Голенков.

Отметим, что «Хёугесунн» закончил прошлый сезон чемпионата Норвегии на 11-м месте.

«Ростов» прилетел на сборы в Испанию 14 января. Команда Виталия Кафанова будет готовиться здесь к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге до 21 февраля. 27 февраля «Ростов» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях. После 18 матчей Российской Премьер-Лиги ростовчане занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2022, среда. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
0 : 2
Хёугесунн
Хёугесунн, Норвегия
0:1 Самуэльсен – 70'   0:2 – 82'
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