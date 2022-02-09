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Бруно Фукс: все нужные слова на русском я уже знаю — в том числе и слово «подсказ»

Бруно Фукс: все нужные слова на русском я уже знаю — в том числе и слово «подсказ»
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал об адаптации в московской команде.

«Все нужные слова [на русском] я уже знаю — в том числе и слово «подсказ». Центральный защитник видит сзади всё поле, все перемещения. Так что коммуникация лежит в первую очередь на наших плечах.

Мы (легионеры. — Прим. «Чемпионата») много общаемся, но не только между собой, а ещё и с русскими ребятами. Никто не чувствует себя обособленным, климат в команде хороший, здоровый, лёгкий. Мы все здесь работаем с улыбкой, и это самое главное. В плане шуток, конечно, Наба и Дзага — просто жемчужины, они вне конкуренции, постоянно исполняют. Каждый день у них новые приколы», — цитирует Фукса пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне бразильский защитник провёл лишь два матча за ЦСКА в РПЛ.

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