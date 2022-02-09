Паредес: даже такому игроку, как Месси, трудно прийти в клуб и сразу добиться успеха

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес поделился мнением об адаптации нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.
«Даже такому футболисту, как Месси, который является лучшим в мире, трудно прийти в новый клуб и сразу добиться успеха. Непросто привыкнуть к новой стране, новой команде, новым партнёрам по клубу после столь долгого пребывания в одной команде. Но это Лео, он обязательно перевернёт ситуацию и вернётся на свой лучший уровень», — приводит слова Паредеса RMC Sport.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
- 9 февраля 2022
-
23:08
-
23:02
-
22:40
-
22:23
-
22:15
-
22:01
-
21:51
-
21:43
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:34
-
20:25
-
20:06
-
19:57
-
19:33
-
19:25
-
19:11
-
18:45
-
18:37
-
18:23
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:50
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:26