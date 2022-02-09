Паредес: даже такому игроку, как Месси, трудно прийти в клуб и сразу добиться успеха

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес поделился мнением об адаптации нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.



«Даже такому футболисту, как Месси, который является лучшим в мире, трудно прийти в новый клуб и сразу добиться успеха. Непросто привыкнуть к новой стране, новой команде, новым партнёрам по клубу после столь долгого пребывания в одной команде. Но это Лео, он обязательно перевернёт ситуацию и вернётся на свой лучший уровень», — приводит слова Паредеса RMC Sport.



Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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