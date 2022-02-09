Моуринью: в Англии Алексис не был в своей тарелке. В «Интере» он счастлив

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями об игре форварда «Интера» Алексиса Санчеса.

Чилийский футболист выступал под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Вчера Алексис забил гол в матче «Интера» с «Ромой» (2:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Я разговаривал с ним до начала матча. В Англии он не был в своей тарелке. В «Интере» он счастлив, его место здесь», — цитирует Моуринью Football Italia.

Отметим, что в Англии Санчес выступал за «Арсенал» и «МЮ». В составе «Арсенала» 33-летний нападающий забил 80 голов в 166 матчах. За «Юнайтед» у него всего 5 мячей в 45 играх. Он перешёл из «МЮ» в «Интер» на правах аренды в 2019 году, а в 2020-м подписал полноценный контракт с миланским клубом.