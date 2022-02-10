«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче АПЛ

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Брентфорд». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.
На 40-й минуте главный арбитр встречи Даррен Ингланд назначил пенальти в ворота «Брентфорда», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез.
На 69-й минуте матча полузащитник Кевин Де Брёйне упрочил преимущество хозяев в счёте.
«Манчестер Сити» набрал 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (23) — на 14-м месте. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Норвич Сити», а «Брентфорд» проведёт матч с «Кристал Пэлас».
Английская Премьер-лига стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.
- 10 февраля 2022
-
02:07
-
01:44
-
01:11
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:38
-
00:14
-
00:13
- 9 февраля 2022
-
23:50
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
23:02
-
22:40
-
22:23
-
22:15
-
22:01
-
21:51
-
21:43
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:34
-
20:25
-
20:06
-
19:57
-
19:33
-
19:25
-
19:11
-
18:45
-
18:37
-
18:23
-
18:19