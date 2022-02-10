«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче АПЛ

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Брентфорд». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.



На 40-й минуте главный арбитр встречи Даррен Ингланд назначил пенальти в ворота «Брентфорда», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез.

На 69-й минуте матча полузащитник Кевин Де Брёйне упрочил преимущество хозяев в счёте.

«Манчестер Сити» набрал 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (23) — на 14-м месте. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Норвич Сити», а «Брентфорд» проведёт матч с «Кристал Пэлас».

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