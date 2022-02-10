Непривитые футболисты «Челси» не сыграют с «Лиллем» в ЛЧ из-за ужесточения правил

Невакцинированные от коронавируса футболисты «Челси» не смогут принять участие в ответном выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля», который пройдет 16 марта, сообщает BBC.



Во Франции на законодательном уровне обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса. Существовала вероятность переноса игры на нейтральное поле, но УЕФА исключил такую возможность, ужесточив ковидные правила.

Вероятно, что не все футболисты «Челси» привиты. Ранее главный тренер «аристократов» Томас Тухель заявлял, что прививка – это выбор каждого игрока.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.