Третий сбор «Крыльев Советов» пройдёт в Турции с 13 по 25 февраля

После победного матча над «Астаной» (2:1) «Крылья Советов» завершили программу второго сбора. Заключительный сбор пройдёт также в Турции с 13 по 25 февраля, сообщает пресс-служба клуба.



У нашей команды запланировано два поединка. 14 февраля самарцы сыграют с «Рубином», а 19 февраля с «Химками». 25 февраля «Крылья Советов» вернутся в Россию, 27 февраля – матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова». Игра пройдёт на выезде.



«Крылья Советов» занимают восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Игоря Осинькина 27 очков. После 18 туров чемпионата страны московское «Динамо» занимает в турнирной таблице второе место, выиграв 11 матчей и набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38), у которого столько же побед, но на два поражения меньше.