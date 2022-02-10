Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на слухи о возможности возглавить сборную России. Ранее СМИ писали, что португальский специалист может стать наставником российской национальной команды.

«Какие у меня планы как у тренера? Хочу возобновить карьеру и возглавить какую-нибудь сборную. Но это закрытый, консервативный рынок, и на нём не так просто найти хороший вариант. В последнее время у меня было несколько предложений от клубов, но я их не принял, так как хотел поработать с национальной командой. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022 в Катар. Это лучший турнир для сборных. Кстати, раньше я планировал, что буду тренировать 15 лет и потом закончу. Но сейчас, после 20 лет в этой профессии, у меня по-прежнему есть и желание, и амбиции работать.

Правда ли, что мог возглавить сборную России? Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вёл. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведённое в вашей стране время. Тем не менее пока не было предпосылок для возвращения в Россию», — передаёт слова Виллаш-Боаша корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016 года. За это время с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат России (сезон-2014/2015), Кубок России (сезон-2015/2016) и Суперкубок России (2015).