Уэйн Руни: надеюсь, однажды смогу тренировать «МЮ» или «Эвертон». Клубы очень близки мне

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни ответил на вопрос, согласился бы он возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».
«Конечно, я бы так и сделал. В данный момент я сосредоточен на «Дерби Каунти» и выживании в Чемпионшипе, но «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» – два клуба, которые мне очень близки. Надеюсь, однажды в будущем я смогу тренировать одну из этих команд. Это было бы большим достижением для меня», – цитирует Руни Goal со ссылкой на Sky Sports.
Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру в «Эвертоне», а затем возвращался в команду в сезоне-2017/2018. Нападающий провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.
В ноябре 2020 года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти», а в январе 2021 года заключил полноценный контракт с клубом, в котором он завершил свою профессиональную карьеру.
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