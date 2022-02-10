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«Манчестер Юнайтед» готов побороться за полузащитника «Лестера» Тилеманса

«Манчестер Юнайтед» готов побороться за полузащитника «Лестера» Тилеманса
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Английский «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом готов вступить в гонку за подписание полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

24-летний Тилеманс стал игроком «Лестера» в январе 2019 года, перейдя из «Монако» на правах полугодичной аренды. Тем летом английский клуб выкупил бельгийского футболиста за € 45 млн.

В нынешнем сезоне Тилеманс в 26 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Лестером» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Тилеманса в € 55 млн.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ:

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