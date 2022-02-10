«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Вест Хэма»

«Манчестер Юнайтед» может рассмотреть кандидатуру нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна в качестве новичка команды. Об этом сообщает Manchester Evening News.



По сведениям источника, к такому решению может привести хорошая форма английского футболиста и подписание «Ливерпулем» форварда «Порту» Луиса Диаса.



25-летний Боуэн выступает за «Вест Хэм» с января 2020 года, перейдя из «Халла» за € 21,3 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги нападающий в 24 матчах забил семь голов и отдал девять голевых передач. Также на его счету четыре гола и голевая передача в 10 матчах Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Боуэн забивает при помощи рикошета в ворота «Уотфорда»:

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