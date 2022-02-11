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Сын Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

Сын Симеоне продлил контракт с «Атлетико»
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Полузащитник системы мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне подписал новое соглашение с испанской командой до лета 2025 года. Об этом сообщает sport.es.

«Я очень рад продлить свой контракт с «Атлетико Мадрид» и надеюсь оправдать всё доверие, которое они мне оказали. «Атлетико Мадрид» для меня — семья», — рассказал Симеоне.

19-летний Симеоне — сын главного тренера команды Диего Симеоне. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник забил 12 голов за вторую команду «матрасников». Симеоне-младший присоединился к испанскому клубу в сентябре 2020 года из аргентинского «Ривер Плейта».

«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:

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