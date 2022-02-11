Нападающий «Арсенала» получил две жёлтые карточки в одной атаке
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Сегодня, 11 февраля, в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
На 69-й минуте матча нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли потерял мяч на бровке, оказавшись в окружении двух соперников, резко отталкнул рукой Поденсе, после чего убежал за Таваресом и снёс его в грубом подкате. Арбитр догнал Габриэла и показал ему сначала отложенную жёлтую за фол на Поденсе — и тут же ещё одну жёлтую за Тавареса.
Единственный гол в матче на 25-й минуте после подачи углового забил защитник «канониров» Габриэл с передачи Александра Ляказетта.
Главным арбитром матча является Майкл Оливер. Его ассистенты — Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервным арбитром назначен Майкл Солсбери.
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