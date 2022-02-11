Наставник «Ривер Плейт» ответил на слухи о скором уходе Карраскаля. Им интересуется ЦСКА

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Хорхе Карраскаля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА и «Ривер Плейт» договорились о переходе игрока.
«В последние дни появился конкретный интерес к Хорхе. Я поговорил с Карраскалем. Он сказал мне, что взволнован, хотя и был немного опечален тем, что здесь происходит. Я сказал, что для его карьеры это может быть полезно, поскольку скоро ему исполнится 24 года. Он думает так же. Хотя вопрос не закрыт, мы должны быть внимательны до завтра», — приводит слова Гальярдо Pasion Monumental.
Колумбийский полузащитник перейдёт в московский клуб на правах аренды. У ЦСКА будет право выкупа игрока. В ближайшее время Карраскаль пройдёт медосмотр перед арендой.
В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
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