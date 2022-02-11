Ковачич поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Палмейрасом»

Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира, в котором соперником лондонцев станет бразильский «Палмейрас».



«В субботу нам нужно снова хорошо поработать, потому что «Палмейрас» – отличная команда с очень хорошими игроками. Они агрессивны, у них потрясающие болельщики, так что это будет тяжёлый матч, но сначала нам нужно отдохнуть, а затем мы будет готовы к игре.



У нас есть два дня на подготовку, и мы обязательно поговорим с Жоржиньо, Тьяго Силвой и Кенеди, потому что они знают соперников лучше, чем мы, но мы знаем, что это будет тяжелый матч. Это финал, а финалы всегда получаются тяжелыми



Мы знаем, что для попадания на этот крупный турнир нужно выиграть Лигу чемпионов, поэтому мы должны ценить этот момент и не принимать его как должное».



Мы решительно настроены выиграть этот трофей. Мы можем стать первой командой в истории «Челси», которая привезет этот трофей в Лондон, поэтому мы счастливы, что сыграем в таком крупном финале, и мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть его в субботнем матче», — приводит слова Ковачича официальный сайт «Челси».



Финал турнира пройдёт в субботу, 12 февраля.

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