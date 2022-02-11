Р. Сигурдссон: в Европе думают, что русские всё время бухают водку, но там пьют больше

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о стереотипах про потребление алкогольных напитков в России.



«Я слышал до переезда об устоявшихся за рубежом стереотипах про русских — все эти гуляющие по улицам медведи и распивающие неподалёку водку люди, но, к сожалению, ничего такого не увидел, ха-ха. Вообще в Европе реально думают, что русские всё время бухают водку и занимаются чем-то экзотическим. Но, если честно, в Европе пьют больше и крепче, чем в России.



Как мне самому русская водка? Даже не пробовал, я больше люблю пиво. А из русской еды обожаю борщ. В первый раз мне было страшно это есть — что-то красное с кучей всего внутри, ха-ха. В Исландии не так много классных супов, как в России. Но супруга часто мне готовит вкусные супы, чтобы не так сильно скучал», — цитирует Сигурдссона Sport24.

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