«Не хватает свежести». Тренер «Сочи» — о поражении в товарищеском матче с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с московским «Динамо» (1:2).

«Результат в том, что команда находится на правильном пути. Ошибка в центре поля, в результате которой Смолов убежал один на один, это следствие подготовки. Ещё не хватает свежести. Были серьёзные нагрузки. В матче с «Динамо» мы доказали, что 90 минут можем играть, показывать хороший футбол. Не хватило реализации.

Соперник на этом этапе для нас замечательный. Команда показывала характер, показывала мастерство, комбинации и то, что мы намечали. Есть над чем работать, но есть и время, чтобы подкорректировать эти элементы», — приводит слова Федотова официальный сайт «Сочи».