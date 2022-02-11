Зума не вызовут в сборную Франции из-за скандала с кошкой. Дешам возмущён его поступком

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума не будет вызван в сборную Франции на ближайшие матчи, сообщает ESPN.



По информации источника, невызов Зума в национальную команду на мартовские матчи с ЮАР и Кот-д’Ивуаром связан с видео, на котором защитник издевается над своим котом. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был возмущён поступком Зума.



Курт Зума с 2015 года вызывается в сборную Франции, за которую успел провести 11 матчей, в которых забил один гол.



Ранее Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало питомцев у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подало жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.).

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:

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