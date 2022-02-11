Бывший главный тренер «Барселоны» Вальверде может летом возглавить «Лидс»

Предстоящим летом в английском «Лидс Юнайтед» может смениться главный тренер.



Как сообщает The Telegraph, контракт действующего наставника «павлинов» Марсело Бьельсы рассчитан до конца сезона. Руководство клуба довольно работой аргентинца, но специалист пока что не продлил соглашение с клубом. На случай если Бьельса уйдёт, у «Лидса» есть три кандидата.



Первым из них является бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, ещё один претендент – экс-наставник «РБ Лейпциг» Джесси Марш, замыкает тройку бывший ассистент Бьельсы Карлос Корберан.



После 22 сыгранных туров «Лидс Юнайтед» располагается на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 23 очка.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс»:

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