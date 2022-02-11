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Р. Сигурдссон — о русских игроках: я бы тоже не уехал из Исландии, получая такие деньги

Р. Сигурдссон — о русских игроках: я бы тоже не уехал из Исландии, получая такие деньги
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Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон объяснил, почему российские футболисты неохотно переходят в клубы из европейских чемпионатов. По его мнению, причина заключается в больших зарплатах, которые игроки получают в России.

«Почему русские футболисты не уезжают в более сильные чемпионаты? Знаете, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то, возможно, никогда бы не уехал оттуда. Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег сходу. Поэтому они остаются — но и в РПЛ очень высокий уровень. Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги — я могу понять, почему они не жаждут уезжать», — цитирует Рагнара Сигурдссона Sport24.

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