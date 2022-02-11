Р. Сигурдссон: Карпин душевный, любит шутить. Но если ты натворил ошибок, то он беспощаден

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями от игры под руководством Валерия Карпина, который сейчас возглавляет сборную России.

«Карпин очень требовательный, всегда хочет большего на поле от игроков. Уделяет большое внимание правильному питанию, всегда поможет советом, если обратишься. Он самый подкованный в тактике тренер, который у меня был. Особенно хорош он в построении защиты.

У нас было много теории, где он подробно рассказывал игрокам, где они должны находиться в определенной ситуации — и всегда оказывался прав, так что он реально хорош.

Вне поля он дружелюбен? Да, он на одной волне, это круто. Он душевный, любит шутить, это улучшает атмосферу в команде. Но если ты натворил ошибок, то он беспощаден, и ты точно получишь свою жёсткую критику. Некоторым игрокам это нравится, другим — нет, но по результатам видно, какой он тренер. И сейчас он отлично работает в сборной России — очевидно, что команда на правильном пути. Я не был удивлён его назначению. Карпин — одна из величин российского футбола, поэтому нормально, что в РФС выбрали именно его», — приводит слова Рагнара Сигурдссона Sport24.