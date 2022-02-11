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«Пюник» отказался от предложения сыграть 11 на 11 со «Спартаком» после удаления Промеса

«Пюник» отказался от предложения сыграть 11 на 11 со «Спартаком» после удаления Промеса
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал эпизод, случившийся по ходу товарищеского матча с «Пюником» во время первого тайма. Нападающий красно-белых Квинси Промес в конце первого тайма получил красную карточку за фол на сопернике. «Спартак» предложил «Пюнику» начать второй тайм в равных составах.

«Несмотря на то, что удара локтем со стороны Промеса не было, и повтор этого мы показали тренерам «Пюника» в перерыве, армянская сторона отказалась играть 11 на 11», — приводит слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Первый матч после зимней паузы «Спартак» проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги с ЦСКА на домашнем стадионе. Встреча состоится 26 февраля.

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