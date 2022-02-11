«Милан» объявил о продлении контракта с защитником, которым интересовалась «Барселона»

Итальянский «Милан» объявил о заключении нового контракта с защитником Тео Эрнандесом до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «россонери» в «Твиттере».

Действующее соглашение с 24-летним футболистом истекало в 2024 году. Ранее сообщалось, что главный тренер испанской «Барселоны» Хави хотел пригласить в команду французского защитника, но в клубе отказались от такой затеи, так как «Милан» запросил за игрока € 50 млн. Сам Эрнандес хотел получать в новой команде € 10 млн. В «Барселоне» не были готовы к осуществлению сделки из-за финансовой ситуации.



Эрнандес в нынешнем сезоне итальянской Серии А забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 20 матчах. Также на его счету три голевые передачи в двух матчах Кубка Италии.

«Барселона» обыграла «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании:

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