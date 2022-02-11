Густаво Пойет возглавил сборную Греции

Бывший футболист «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» Густаво Пойет стал главным тренером сборной Греции, сообщает пресс-служба национальной команды на странице в «Инстаграме».



Уругвайский специалист заключил контракт до конца 2023 года. Соглашение может быть продлено до чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году.



