Густаво Пойет возглавил сборную Греции
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Бывший футболист «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» Густаво Пойет стал главным тренером сборной Греции, сообщает пресс-служба национальной команды на странице в «Инстаграме».
Уругвайский специалист заключил контракт до конца 2023 года. Соглашение может быть продлено до чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году.
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