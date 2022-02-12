«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Кёльн». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 25-й минуте встречи счёт открыл французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. На 54-й минуте испанский хавбек Дани Ольмо упрочил преимущество клуба из Лейпцига в счёте. Через 3 минуты испанский защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи единственный гол «Кёльна» забил хавбек Тим Лемперте.



«РБ Лейпциг» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. «Кёльн» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (52). Действующий чемпион Германии — «Бавария».