«Севилья» одержала уверенную победу в матче Примеры с «Эльче»

В матче 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 70-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес.

Через 5 минут испанский нападающий Рафаэль Мир упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи французского форварда Антони Марсьяля.



«Севилья» набрала 50 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (53). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». В следующем туре «Севилья» сыграет с «Эспаньолом», а «Эльче» встретится с «Райо Вальекано».