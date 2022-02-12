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«Севилья» одержала уверенную победу в матче Примеры с «Эльче»

«Севилья» одержала уверенную победу в матче Примеры с «Эльче»
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В матче 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 70-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес.

Через 5 минут испанский нападающий Рафаэль Мир упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи французского форварда Антони Марсьяля.

«Севилья» набрала 50 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (53). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». В следующем туре «Севилья» сыграет с «Эспаньолом», а «Эльче» встретится с «Райо Вальекано».

Испания - Примера. 24-й тур
11 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 0
Эльче
Эльче
1:0 Гомес – 70'   2:0 Мир – 75'
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