Рангник отреагировал на поведение Роналду после матча с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду после матча с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече ему не удалось отличиться результативными действиями. После финального свистка Роналду сразу отправился в подтрибунное помещение.

«Почему он ушел с поля сразу после финального свистка? Может быть, он также был разочарован тем, что у нас была только ничья, а он не забил. Это вопрос, который вы должны задать Криштиану. Я понял это только после игры. Это не тот вопрос, на который я могу ответить», — приводит слова Рангника Daily Mail.

Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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