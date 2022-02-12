Рангник отреагировал на поведение Роналду после матча с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду после матча с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече ему не удалось отличиться результативными действиями. После финального свистка Роналду сразу отправился в подтрибунное помещение.
«Почему он ушел с поля сразу после финального свистка? Может быть, он также был разочарован тем, что у нас была только ничья, а он не забил. Это вопрос, который вы должны задать Криштиану. Я понял это только после игры. Это не тот вопрос, на который я могу ответить», — приводит слова Рангника Daily Mail.
Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
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