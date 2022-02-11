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Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ» и обсудит с агентом возможную смену клуба

Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ» и обсудит с агентом возможную смену клуба
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разочарован своим возвращением в стан «красных дьяволов». 37-летний португалец проведёт переговоры со своим агентом Жорже Мендешем по поводу возможной смены клуба, информирует Daily Star.

Согласно сведениям источника, немаловажную роль в решении Роналду будет играть выбранная руководством «Манчестер Юнайтед» кандидатура нового главного тренера.

Роналду намерен провести переговоры со своим агентом уже в ближайшее время, чтобы иметь несколько вариантов продолжения карьеры в конце сезона. Криштиану пытался наладить контакт с временным наставником «МЮ» Ральфом Рангником, но психологический аспект значительно отразился на игровой форме португальца.

Напомним, Криштиану Роналду повторил свой антирекорд результативности – он не забивает уже на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года.

Роналду недоволен своей заменой

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