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Евгений Коноплянка стал игроком «Краковии»

Евгений Коноплянка стал игроком «Краковии»
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Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком «Краковии», сообщается на официальном сайте польского клуба. Контракт футболиста рассчитан на полгода с опцией продления ещё на год.

«Евгений, добро пожаловать в старейший спортивный клуб Польши. Желаем вам только успешных выступлений!» — говорится в сообщении пресс-службы польского клуба.

Фото: Сайт «Краковии»

Напомним, Коноплянка ранее выступал за «Шахтёр». Украинец стал игроком «Шахтёра» в 2019 году, перейдя в донецкий клуб из «Шальке». В нынешнем сезоне полузащитник провёл два матча за «Шахтёр» и не выходил на поле с 17 августа 2021 года.

Напомним, «Краковия» набрала 27 очков в 20 матчах и занимает 9-е место в чемпионате Польши сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Лех» (42).

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