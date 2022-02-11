Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком «Краковии», сообщается на официальном сайте польского клуба. Контракт футболиста рассчитан на полгода с опцией продления ещё на год.



«Евгений, добро пожаловать в старейший спортивный клуб Польши. Желаем вам только успешных выступлений!» — говорится в сообщении пресс-службы польского клуба.

Фото: Сайт «Краковии»

Напомним, Коноплянка ранее выступал за «Шахтёр». Украинец стал игроком «Шахтёра» в 2019 году, перейдя в донецкий клуб из «Шальке». В нынешнем сезоне полузащитник провёл два матча за «Шахтёр» и не выходил на поле с 17 августа 2021 года.

Напомним, «Краковия» набрала 27 очков в 20 матчах и занимает 9-е место в чемпионате Польши сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Лех» (42).