Кавани покинет «Манчестер Юнайтед» летом. Его приоритет — Ла Лига

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет английский клуб ближайшим летом на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Красные дьяволы» не будут предлагать 34-летнему футболисту новый контракт. Кавани хочет попробовать себя в Ла Лиге, где ещё не играл. Агенты уругвайца попробуют подыскать ему клуб в Испании, но окончательное решение Кавани примет не сейчас, а в ближайшие месяцы.
Эдинсон не намерен переходить в аргентинский «Ривер Плейт». Ранее сообщалось об интересе к Кавани со стороны этого клуба.
Напомним, Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард принял участие в 11 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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