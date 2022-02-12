Т. Силва: для европейцев клубный ЧМ — не самый важный Кубок, но для меня он престижен

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира.



Сегодня лондонцы сыграют с бразильским «Палмейрас». Начало матча — в 19:30 мск.

«Я впервые участвую в клубном чемпионате мира. Не только в Бразилии, во всей Южной Америке это очень важный и интересный турнир. Для европейцев это не самый важный Кубок, но лично для меня как для настоящего бразильца этот турнир невероятно престижен.

«Палмейрас» — это отличный бразильский клуб. В прошлом они были очень сильны, часто участвовали в Кубке Либертадорес и до этого года ещё один раз побеждали в нём. Это один из крупнейших клубов в Бразилии, они два года подряд завоёвывали медали в Кубке Либертадорес, поэтому они здесь и участвуют в этом турнире.

У них прекрасная структура клуба. Я видел это, когда сборная тренировалась на базе «Палмейраса». Они заслуживают быть тут, и мы должны уважать их историю, потому что это отличный клуб с прекрасными болельщиками.

Для них это важный матч и важный трофей, но и для нас эти награды не менее важны. Раньше мы их не завоёвывали. И это добавляет важности встрече. Это футбол, и кто-то отправится домой счастливым, а кто-то – расстроенным», — цитирует Силву сайт «Челси».