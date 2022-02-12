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«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 12 февраля, состоится матч «Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Питер Бэнкс.

«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал 30 очков в 22 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (15) находится на 19-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.

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