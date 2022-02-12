«Вильярреал» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
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Сегодня, 12 февраля, состоится матч «Вильярреал» — «Реал». Встреча 24-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Алонсо Де Эна Вольф.
Мадридский «Реал» набрал 53 очка в 23 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Вильярреал» (35) находится на 6-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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