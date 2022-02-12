Тюрам назвал «ПСЖ» фаворитом противостояния с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ

Чемпион мира в составе сборной Франции Лилиан Тюрам поделился ожиданиями от противостояния между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Если в этой игре и есть фаворит, то это «ПСЖ», на мой взгляд. Когда у тебя есть Месси, Мбаппе и Неймар, то проиграть матч или двухматчевое противостояние очень-очень сложно, потому что это лучшие игроки в мире.
Месси делает большую разницу, правильно? Ещё у них есть один из лучших вратарей мира, один из лучших центральных защитников мира, Маркиньос. У них оба вратаря заслуживают играть в старте. Ещё есть Кимпембе – игрок сборной… Поэтому я думаю, что если здесь есть фаворит, то это «ПСЖ», – цитирует Тюрама Marca.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в следующий вторник, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча пройдёт 9 марта в Мадриде.
- 12 февраля 2022
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