Ондуа: называл Павлюченко дядей Ромой. Он сказал Смородской: «Этого мальчика надо беречь»

Бывший футболист академии «Локомотива» Гаэль Ондуа рассказал о самых самых памятных моментах и людях в команде.



«В «Локомотиве» меня поразил Павлюченко – топ-человек и топ-футболист. Я называл и называю его до сих пор дядей Ромой. Он постоянно общался с молодыми ребятами, дружил со мной и однажды подошёл к Смородской: «Этого мальчика надо оберегать». Хотел, чтобы я остался в «Локомотиве».



Самедов был для нас дядей Сэмом. Мы – молодые ребята – называли всех опытных игроков дядями. А потом к нам перешёл Диарра, и я внимательно смотрел за тем, как он играет и тренируется. Когда такой человек рядом – надо задавать вопросы и учиться у него лучшему.



Мы говорили с Диарра на французском, а после тренировок он оставался и работал со мной дополнительно: играли один в одного, делали упражнения, улучшали мою технику. Мяч у него отобрать было невозможно – как и обыграть его. Я у него многому научился!» — рассказал Ондуа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.