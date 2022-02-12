Российский футболист «Ганновера» дал советы Чалову о жизни в Швейцарии

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа дал несколько советов нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, перешедшему на правах аренды в швейцарский «Базель».



– В «Локомотиве» я сдружился со старшим братом Чаловым – Даней. Потом перешёл в ЦСКА и пересёкся с младшим, Федей. Недавно, когда был в Москве, мы все встречались и играли в футбол на стадионе «Октябрь». Даже в отпуске мы успеваем соскучиться по футболу и начинаем поддерживать форму: каждые два-три дня там собираемся и играем на «Октябре» вместе с ребятами из ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».



– Фёдор перешёл в «Базель». Расскажи о швейцарском чемпионате. Какой он?

– В первую очередь, там играют всего 10 команд. Клубы за сезон встречаются друг с другом по четыре раза – и получается, соперник знает тебя так же хорошо, как свою комнату (смеётся).



– А это не скучно?

– Четыре матча в сезон – это, конечно, много, но не скучно. Потому что чемпионат очень открытый: там постоянно атакуют, летят на чужие ворота после пропущенных голов, двигаются очень быстро. Всё же скорости в чемпионате Швейцарии повыше, чем в РПЛ, потому что там большинство игроков – молодые ребята, в то время как в России больше доверяют опытным. Скорость футбольного мышления в Швейцарии тоже повыше, чем в России.



А вот стадионы там не такие масштабные. Большие есть как раз у «Базеля», «Янг Бойз» и моего бывшего клуба «Серветта» в Женеве, где домашние матчи обычно проводит сборная Швейцарии.



Сколько раз играли в Базеле – всегда было интересно. У нас с ними образовалось своеобразное дерби – так как в последнее время оба клуба конкурируют за высшие места.



– А страна Швейцария какая?

– Швейцария по размеру – как Москва и Московская область. Здесь нет масштабных городов, зато есть горы, спокойствие, природа и чистый воздух.



Одно из моих любимых мест – деревня Церматт. Там есть заснеженная вершина, где катаются сноубордисты. Там очень уютно, приятно гулять среди маленьких швейцарских домов. Также люблю курортный город Монтрё – живописное место на Женевском озере, идеальное для прогулок.



Вообще в Швейцарии можно долго и живописно гулять. Так что пусть Федя [Чалов] там много гуляет и забивает ещё больше голов. Уверен, у него всё получится! — сказал Ондуа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.