Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» обыграл «Пюник» в матче с шестью голами

«Урал» обыграл «Пюник» в матче с шестью голами
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, в товарищеском матче встречались «Урал» из Екатеринбурга и «Пюник» из армянского Еревана. Встреча закончилась победой «Урала» со счётом 4:2.

Счёт в матче на 5-й минуте открыл польский полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк, реализовавший пенальти. На 10-й минуте Эрик Бикфалви, заработавший ранее пенальти, воспользовался ошибкой вратаря соперника и отправил мяч в пустые ворота. На 25-й минуте Бикфалви оформил дубль, реализовав штрафной удар. В конце первого тайма «Пюнику» удалось забить один мяч.

На 75-й минуте Александр Юшин вновь увеличил преимущество «Урала» до трёх мячей. На 82-й минуте «Пюник» забил второй мяч.

Напомним, вчера, 11 февраля, «Пюник» сыграл вничью с московским «Спартаком».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 февраля 2022, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
4 : 2
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Бикфалви – 8' (пен)   2:0 Бикфалви – 10'   3:0 Бикфалви – 25'   3:1 – 40'   4:1 Юшин – 75'   4:2 – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022