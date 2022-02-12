«Урал» обыграл «Пюник» в матче с шестью голами
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Сегодня, 12 февраля, в товарищеском матче встречались «Урал» из Екатеринбурга и «Пюник» из армянского Еревана. Встреча закончилась победой «Урала» со счётом 4:2.
Счёт в матче на 5-й минуте открыл польский полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк, реализовавший пенальти. На 10-й минуте Эрик Бикфалви, заработавший ранее пенальти, воспользовался ошибкой вратаря соперника и отправил мяч в пустые ворота. На 25-й минуте Бикфалви оформил дубль, реализовав штрафной удар. В конце первого тайма «Пюнику» удалось забить один мяч.
На 75-й минуте Александр Юшин вновь увеличил преимущество «Урала» до трёх мячей. На 82-й минуте «Пюник» забил второй мяч.
Напомним, вчера, 11 февраля, «Пюник» сыграл вничью с московским «Спартаком».
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