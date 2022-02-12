«Брайтон» обыграл «Уотфорд» в матче 25-го тура АПЛ

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился нападающий Ниль Мопе, ему ассистировал Тарик Лэмпти.
На 82-й минуте защитник Адам Уэбстер упрочил преимущество «Брайтона».
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Питер Бэнкс.
«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал 33 очка в 32 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (15) находится на 19-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.
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