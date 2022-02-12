Скоулз: у «Саутгемптона» настоящий тренер, а у «МЮ» — спортивный директор

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Скоулз высказался о ничьей в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (1:1).
«Эти игроки не хотят заниматься черновой работой. Когда смотришь матч, становится очевидно, что никто из них не хочет выкладываться ради этого клуба. Просто безумие.
Затем смотришь на игру «Саутгемптона» и видишь, что они великолепно работают на своих позициях. Мы говорили о взаимопомощи перед игрой, и у «Саутгемптона» игроки поддерживали друг друга. У «Юнайтед» подобного не было.
У одной команды есть нормальный тренер (Ральф Хазенхюттль), а у другой — спортивный директор. Такого не может быть в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:
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