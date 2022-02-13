«Челси» выложил фотографию Абрамовича с кубком клубного чемпионата мира

12 февраля на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас». Лондонский клуб одержал победу — 2:1.

После матча в официальном «твиттере» «Челси» была опубликована фотография, на которой российский миллиардер и обладатель контрольного пакета акций команды Роман Абрамович держит кубок клубного чемпионата мира.

«Отличная фотография», – гласит подпись к публикации.

С момента покупки Абрамовичем «Челси» в 2003 году клуб выиграл: 5 чемпионатов Англии, 2 Лиги чемпионов, 5 Кубков Англии, 3 Кубка английской лиги, 2 Лиги Европы, Суперкубок УЕФА, 2 Суперкубка Англии и клубный чемпионат мира.

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0).