Симеоне: борьба за попадание в ЛЧ – нынешняя реальность для «Атлетико»

51-летний аргентинский специалист Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», после яркой игры 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (4:3) высказался о целях клуба на оставшуюся часть сезона.

«Мы встаём и падаем. Падать и подниматься — вот что мы делаем на протяжении текущего сезона. «Атлетико» не хочет выбывать из гонки за Лигу чемпионов. Нам нужно попасть в этот турнир, и борьба за попадание в него – это нынешняя реальность, и мы должны принять это», — приводит слова Симеоне Football Espana со ссылкой на Marca.

«Атлетико» после победы над «Хетафе» имеет в своём активе 39 очков в 23 матчах текущего сезона чемпионата Испании, благодаря чему перемещается на четвёртое место в турнирной таблице и обходит «Барселону» (38) в борьбе за место в Лиге чемпионов. При этом уже завтра каталонцы могут вновь обойти «матрасников», в случае победы над «Эспаньолом».

Оперативно о главных событиях с футбольных арен Европы в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Четвёртый гол «Атлетико» в ворота «Хетафе».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.