«Атлетико» может продать ряд ключевых игроков, если по итогам сезона не попадёт в ЛЧ

В ночь с 12 на 13 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу — 4:3.
На данный момент мадридский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Для «Атлетико» крайне важно сохранить место в четвёрке до конца сезона, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов и получить положенные за это выплаты.
Если поставленную задачу не удастся выполнить, клуб может расстаться с рядом ведущих футболистов. В их числе называются голкипер Ян Облак, полузащитники Жоау Феликс и Маркос Льоренте. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Атлетико» проведёт 16 февраля – подопечные Диего Симеоне встретятся с «Леванте».
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- 12 февраля 2022
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