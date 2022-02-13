«Атлетико» может продать ряд ключевых игроков, если по итогам сезона не попадёт в ЛЧ

В ночь с 12 на 13 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу — 4:3.

На данный момент мадридский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Для «Атлетико» крайне важно сохранить место в четвёрке до конца сезона, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов и получить положенные за это выплаты.

Если поставленную задачу не удастся выполнить, клуб может расстаться с рядом ведущих футболистов. В их числе называются голкипер Ян Облак, полузащитники Жоау Феликс и Маркос Льоренте. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Атлетико» проведёт 16 февраля – подопечные Диего Симеоне встретятся с «Леванте».