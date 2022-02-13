Спаллетти прокомментировал ничью в матче с «Интером»

12 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер». Встреча завершилась ничьей 1:1.
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал прошедшую встречу.
«Нужно поддерживать качество игры на высоком уровне. Иногда у нас это получается, иногда нет. Более сильная команда будет на первом месте.
Сегодня нам не удалось довести матч до победы, «Интер» сравнял, а дальше всё стало сложнее.
Я доволен игрой, мы выступили достаточно хорошо, хотя во втором тайме создали не так много моментов. Такие матчи – это хороший опыт, чтобы продолжать совершенствоваться и учиться», – приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Интер» набрал 54 очка и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (53) — второй, но неаполитанцы провели на матч больше.
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