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Инсинье обошёл Марадону по количеству голов за «Наполи»

Инсинье обошёл Марадону по количеству голов за «Наполи»
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30-летний итальянский нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вписал своё имя в историю клуба, отличившись в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1). Об этом сообщает Goal в «Твиттере».

Этот забитый мяч стал для Инсинье 116-м в карьере за неаполитанский клуб, благодаря чему он сумел превзойти достижение легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, забившего 115 мячей.

Напомним, с лета 2022 года Инсинье будет защищать цвета клуба MLS – «Торонто». Он заключил с североамериканским клубом 4-летний контракт.

«Интер» набрал 54 очка и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (53) — второй, но неаполитанцы провели на матч больше.

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