Кулибали – о матче с «Интером»: мы могли сделать больше

12 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер». Встреча завершилась ничьей 1:1.

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал результат матча.

«Думаю, мы могли сделать больше. Во втором тайме мы зашли в тупик, а Джеко забил невероятный гол.

Мы могли выглядеть и лучше, но не хочется жаловаться – даже одно заработанное очко в матче с «Интером» – это хороший результат.

Мы должны сохранять веру в себя и не сдаваться. Нужно сделать так, чтобы мечты «Наполи» о скудетто сбылись. Будет тяжело, но болельщики должны знать, что мы выложимся на максимум», – передаёт слова Кулибали Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее сенегальский футболист заверил болельщиков «Наполи», что не собирается уходить из команды.