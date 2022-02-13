Кулибали – о матче с «Интером»: мы могли сделать больше

12 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер». Встреча завершилась ничьей 1:1.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал результат матча.
«Думаю, мы могли сделать больше. Во втором тайме мы зашли в тупик, а Джеко забил невероятный гол.
Мы могли выглядеть и лучше, но не хочется жаловаться – даже одно заработанное очко в матче с «Интером» – это хороший результат.
Мы должны сохранять веру в себя и не сдаваться. Нужно сделать так, чтобы мечты «Наполи» о скудетто сбылись. Будет тяжело, но болельщики должны знать, что мы выложимся на максимум», – передаёт слова Кулибали Football Italia со ссылкой на DAZN.
Ранее сенегальский футболист заверил болельщиков «Наполи», что не собирается уходить из команды.
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