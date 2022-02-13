Лаксальт рассказал о самой курьёзной ситуации на ЧМ в России

29-летний уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о самой курьёзной ситуации на чемпионате мира 2018 года в России.



«Главное воспоминание — пожарная сигнализация, которая включалась на базе чуть ли не каждую ночь. Видимо, кто-то из нашей сборной курил в номере, и в районе трех или четырех часов утра все просыпались, потому что сирена была очень громкой. Просто невыносимой!», – цитирует Лаксальта «Спорт-Экспресс».



Напомним, Лаксальт перешёл в московское «Динамо» из итальянского «Милана» летом 2021 года за € 3,5 млн. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками».