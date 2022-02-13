Альбиоль: если бы я ударил Винисиуса, то он бы точно истекал кровью

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал столкновение с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.



В начале второго тайма встречи Альбиоль остановил прорыв Винисиуса по флангу и получил жёлтую карточку. Таким образом, защитник пропустит следующий матч «Вильярреала» с «Гранадой».



«Я не видел, как он приблизился, и если бы я ударил его, то он бы точно истекал кровью. Винисиус столкнулся с моим плечом. Если бы я ударил его локтем, ему бы точно пришлось покинуть поле», — приводит слова Альбиоля Movistar.



После 24 сыгранных туров мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 54 очка. «Вильярреал» с 36 очками находится на шестом месте в таблице. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

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