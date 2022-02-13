«Играли медленно и вяло». Нагельсман — о поражении «Баварии» в матче с «Бохумом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:4).

«Моя идея игры в первом тайме показала себя не очень хорошо. Но мы все в одной лодке, независимо от того, выигрываем или проигрываем. Об этом я и сказал ребятам в перерыве. Разумеется, я также критикую себя, когда моя идея и стратегия игры не срабатывается.

«Бохум» хорошо прессинговал, но мы играли медленно и вяло. После перерыва стало немного лучше.

За день до матча игроки плохо тренировались. В игре с «Бохумом» они были напряжены. Соперник действовал остро, а мы были его противоположностью во всех компонентах игры», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Напомним, «Бавария» идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 52 очка в 22 матчах. «Бохум» (28) – на 11-м месте.